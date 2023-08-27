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Fenerbahçe taraftarının yeni gözdesi Sebastian Szymanski'yi 2 Avrupa takımı listesine aldı

Fenerbahçe taraftarının yeni gözdesi Sebastian Szymanski'yi 2 Avrupa takımı listesine aldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, şu ana kadar çıktığı 7 maçta 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Avrupa'dan talipleri olduğu öne sürülen Szymanski için Napoli ve Sevilla'nın oyuncuyu takip ettiği öne sürüldü.

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Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan Sebastian Szymanski için Fenerbahçe kulübü Dinamo Moskova'ya 10 milyon Euro bonservis ödemişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertli takımda daha 7 maça çıkan ve 405 dakika sahada kalan Polonyalı oyuncu şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

8 gole doğrudan katkı

7 maçta 4 gol atıp 4 kez de asist ile takım arkadaşlarına destek olan Polonyalı futbolcu, kısa süre içinde devleri peşine takmayı başardı.

Napoli ve Sevilla takipte

24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Napoli ve Sevilla scoutlarını gönderme kararı alırken her iki takım da hem Avrupa hem de lig maçlarında yakın takipte olacak.

2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan genç oyuncu 24 kez de Polonya Milli Takımı formasını giydi.

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