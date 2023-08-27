Bot kazası geçiren Ali Sabancı'ya gece yarısı ikinci ameliyat: 48 saat uyutulacak

Yunan adalarında yaptıkları tatil esnasında bindikleri zodyakla restorana giderken kayaya çarpan Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı’nın tedavileri devam ediyor. Kaza sonrası hemen ameliyata alınan Ali Sbancı'nın gece vaki ikinci kez tekrar ameliyata alındığı ve 48 saat uyutulacağı açıklandı.

Abone ol

Yunan adaları turu sırasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri devam ediyor. Aort damarına stent takılan Ali Sabancı akşam saatlerinde yeniden ameliyata alındı. Yoğun bakıma alınan Ali Sabancı’nın 48 saat kadar uyutularak izlenmesi kararlaştırıldı.

Leros’ta geçirdikleri deniz kazasının ardından önce Bodrum’a, oradan da Nişantaşı’ndaki özel hastaneye getirilen Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı’nın tedavileri yoğun bakımda devam ediyor.

Leros’ta altı saat süren operasyonda dalağı alınan ve aort yırtılması şüphesiyle önlem amaçlı müdahale edilen Ali Sabancı, hastaneye gelir gelmez kalp damar cerrahları tarafından tekrar ameliyata alınmıştı.

Yeniden ameliyata alındı

Gazete Oksijen'in haberine göre, aort damarına stent takılan Ali Sabancı akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındı.

Gece 01.00 sıralarında tamamlanan operasyonu Genel Cerrah Prof. Tunç Yaltı ve Damar Cerrahı Haldun Karagöz’ün de bulunduğu bir ekip gerçekleştirdi.

Sabancı’ya beyin kanaması şüphesiyle embolizasyon yapıldığı da belirtiliyor. Yoğun bakıma alınan Ali Sabancı’nın 48 saat kadar uyutularak izlenmesi kararlaştırıldı.

Vuslat Doğan Sabancı'ya 5.5 saatlik operasyon

Vuslat Doğan Sabancı da, travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 5.5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi. Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.