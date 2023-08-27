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Aksaray'da acı kaza! Şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da acı kaza! Şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da seyir halindeyken kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç hurdaya dönerken 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Aksaray - Ankara karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Mustafa Sabri Okumuş (49) idaresindeki 34 KT 1817 plakalı otomobil, 30. kilometreye geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta bulunan D.O. (41), F.S.O. (14), Z.S.O. (10) ve M.S.O. (7) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mustafa Sabri Okumuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan M.S.O.ve Z.S.O.’nun durularının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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