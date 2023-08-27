Adana'da navigasyon ölüm getirdi! Yanlış yola giren araç kaza yaptı: 3 kişi öldü

Kayseri'den Adana'ya akraba ziyareti için giden bir araç navigasyonun ters yolu göstermesi ile kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi toprağa verildi.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Tufanbeyli ilçesinde meydana geldi. Kayseri’de yaşayan ikiz kardeşler Ayşe Tokalı (35) ve Elife Yağmur (35), Saimbeyli ilçesindeki ablaları Reyhan Uyanık’ı ziyaret etmek için eşleri Kerim Yağmur (36) ve Selçuk Tokalı (36), kızları Ravza Nur Tokalı (9), Rabia Nur Tokalı (12) ve Fatma Rana Yağmur (5) ile birlikte otomobille yola çıktı.

Sürücü Kerim Yağmur, navigasyon yardımıyla yolda ilerlemeye başladı. Ancak navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu Yağmur köy yollarına girdi. Kerim Yağmur, Tufanbeyli’nin Ağdaşalağı köyüne geldiği sırada birden karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki uçuruma düştü. Sürücü Yağmur ile bacanağı Selçuk Tokalı ve arka koltukta oturan 3 çocuk yaralanırken, araçtan savrulan Ayşe Tokalı ile ikizi Elife Yağmur hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tufanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ravza Nur Tokalı da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Rabia Nur Tokalı ve Fatma Rana Yağmur ise ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralılar Kerim Yağmur ile Selçuk Tokalı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Tokalı, kızı Ravza Nur Tokalı ve ikizi Elife Yağmur’un cenazeleri, Kabasakal Mezarlığı’na getirildi. Yakınlarının gözyaşına boğulduğu cenaze törenine taburcu edilen Kerim Yağmur ve Selçuk Tokalı da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe ve kızı Ravza Nur Tokalı ile ikizi Elife Yağmur toprağa verildi.