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İçişleri Bakanı açıkladı: 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

İçişleri Bakanı açıkladı: 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla , Muğla ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonlardan 19 göçmen organizatörünün yakalandığını, 17'sinin tutuklandığını duyurdu.

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Seçimlerin ardından düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar artarak devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yönetiminde insan kaçakçılığıyla mücadelede operasyonlara yenileri ekleniyor.

Yerlikaya, Muğla ve Çanakkale'de yakalanan 19 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 17'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, biri yabancı toplam 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalananlardan 17'si tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. 

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