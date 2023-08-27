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Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Türk bayrağı soruşturması

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Türk bayrağı soruşturması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde belediye başkanının adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.

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Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Belediyeden açıklama

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, "Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türk bayrağına adını yazdırdı" şeklinde haberler yapıldığı ancak belediyenin olayla ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, ilçedeki elektrik dağıtım şirketinin çalıştığı reklam ajansı tarafından belediyeden bağımsız olarak bayrak görsellerinin hazırlandığının kaydedildiği açıklamada, söz konusu çalışmada Fethiye Belediyesinin hiçbir dahli olmadığı vurgulandı.

"Tarafımızdan onay istenmedi"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili reklam şirketiyle herhangi bir görsel ve tasarım paylaşılmamış, jest amacıyla yapılan bayrak görselleri için asılmadan önce tarafımızdan onay istenmemiştir. Bu konuyla ilgili hiçbir anlaşma yapılmayıp, ücret ödenmediğinin, kurumumuzdan habersiz asılan bayrakların fark edildiği andan itibaren de toplatıldığının bilgisini kamuoyuna saygıyla sunarız."

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