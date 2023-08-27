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Antalya'da çıplak adam dehşet saçtı! Falez demirlerine tırmandı, polislere ecel teri döktürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da çıplak adam dehşet saçtı! Falez demirlerine tırmandı, polislere ecel teri döktürdü

Antalya Muratpaşa'da 30 metrelik falezlerin olduğu yasak bölgelerde çıplak dolaşan adam daha sonra bir işletmenin şemsiyesinin üzerine çıktı. Çevreyi rahatsız eden şahıs polis ekiplerinden kaçarak polislere ecel teri döktürdü.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1470 sokak üzerinde falezlerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ahmet Kasar (40) sabah saatlerinde yasak olan bölgeden falezlerin aşağısına indi. Bir süre sonra ise geri çıkmak istedi.

Kasar, çıkmak istediği yerde demirlerler çevrili olmasından dolayı çıkamadı. Yardım çağrısının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen adam ekipleri görünce bu kez yukarı çıkmak istemedi.

Polis ve itfaiye ekipleri çıplak olan şahsı ikna etmek için yaklaşık 1 saat dil döktü. İkna çalışmalarını merakla izlemek isteyen vatandaşlar ise ip gibi dizilerek o anları dört gözle takip etti.

Polislerden kaçtı, şemsiyenin üzerine çıktı

İkna çalışmalarının devam ettiği sırada şahıs demir bariyerleri tırmanarak yukarı çıkıp üzerini giyindi. Polis ekipleri şahsın sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmesini isterken şahıs ise kaçmaya başladı.

Çalılıkların arasından polislerden kaçan adam, bir süre sonra kaçamayacağını anlayınca bir işletmenin şemsiyesinin üzerine çıktı. İşletme çalışanı bir kişi şahsı indirmek için şemsiyenin üzerine çıkınca şahıs da tekrar kaçmak istedi. İşletme çalışanları ise sürekli şahsa düşebileceği uyarısında bulundu.

Bu sırada şemsiye ise yırtıldı, düşeceğini anlayan adam karşıya duvarın üzerine atladı. Polis ekipleri tarafından etrafı sarılan adam bir süre sonra yakalanarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ekiplere telsim edildi.

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