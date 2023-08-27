Antalya Kemer'de milyonlarca yılda oluştu gidenlerin elleri donuyor

Doğayla iç içe olan, bölgenin manzarasını izleyen turistler, yazın sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen akarsuda balıkların arasında yüzerek serinleme imkanı buluyor.Bazı bölümlerini yüzerek, yürüyerek ve kayalıklardan tırmanarak zorlu parkurlardan sonra şelaleye ulaşanlar ise gürül gürül akan suyun önünde fotoğraf çektiriyor, suda serinliyor. Bazıları ise bot turunu tercih ediyor.