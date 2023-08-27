Antalya Kemer'de milyonlarca yılda oluştu gidenlerin elleri donuyor
Yüksek sıcaklık ve nemin etkilediği Antalya'da, serinlemek, doğada zaman geçirmek ve macera yaşamak isteyenler, milyonlarca yılda oluştuğu belirtilen Göynük Kanyonu'nu tercih ediyor. Ziyaretçiler, yazın sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen akarsuda balıkların arasında yüzerek serinleme imkanı buluyor..
Kemer ilçesinde Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği kanyon, günlük 1500 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının zaman zaman 44, nem oranının ise yüzde 99'a ulaştığı kentte sıcaktan ve nemden bunalanlar, kanyonda zaman geçiriyor.
Girişten itibaren doğanın içinde, masmavi renkli suyuyla dikkati çeken derenin kenarında yürüyen ziyaretçiler, safari araçlarıyla aktivitelere katılacakları kanyona ulaşıyor. Dünyanın en iyi 10 trekking (yürüyüş) parkuru arasında gösterilen kanyonda yerli ve yabancı turistler, botla veya halatlara tutunarak 800 metre uzunluğundaki kanyondan geçiyor.
Doğayla iç içe olan, bölgenin manzarasını izleyen turistler, yazın sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen akarsuda balıkların arasında yüzerek serinleme imkanı buluyor.Bazı bölümlerini yüzerek, yürüyerek ve kayalıklardan tırmanarak zorlu parkurlardan sonra şelaleye ulaşanlar ise gürül gürül akan suyun önünde fotoğraf çektiriyor, suda serinliyor. Bazıları ise bot turunu tercih ediyor.
Profesyonel rehberler eşliğinde kanyonda doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, metrelerce yükseklikten çam ağaçlarının üzerinden geçerek zipline (çelik halattan kayma) yapıyor.