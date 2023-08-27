Konya Büyükşehir Belediyesince 15 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıtlar başladı.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yazılı açıklamasında, ilki geçen yıl düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, bu yıl düzenlenen maratonda daha çok sporseverin bir araya gelmesini beklediklerini ifade etti.

2023 Dünya Spor Başkenti Konya'da birçok spor etkinliği düzenlediklerini ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Spor Konya, Online Spor, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Sokakta Spor, Doğa Kampı, Spor Okulları, Parkur Konya, Bisiklet Şehri Konya ve Halk Oyunları Ligi gibi ayrı branşlarda ve programlarda çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararası Konya Yarı Maratonu da bu kapsamda yürüttüğümüz, ilgiyle takip edilen ve beğenilen bir etkinliğimiz. Geçen yıl 15 Mayıs'ta 3 farklı kategoride gerçekleştirdiğimiz maratona dünyanın birçok yerinden sporsever katılmıştı. 24 ülkeden yaklaşık 150 yabancı sporcunun yer aldığı ve toplamda 1600 yarışmacının mücadele ettiği maraton büyük heyecana sahne olmuştu. Ayrıca, kayıt ücretleri, otizm alanında Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük merkezi olarak çalışmalarını sürdüren SOBE Vakfı'na aktarılmış ve bu kapsamda kayıt olan herkes bir SOBE gönüllüsü olmuştu. Bu yıl 15 Ekim'de yine 21 kilometre Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na 7'den 70'e tüm sporseverleri kayıt yaptırmaya davet ediyorum."

2022 yılında 3 farklı kategoride gerçekleştirilen "Konya Yarı Maratonu" ile Konya'ya dünyanın birçok bölgesinden sporsever gelmişti.

24 ülkeden 150 yabancı sporcunun katılım sağladığı maratonda toplam 1600 yarışmacı kıyasıya mücadele vermişti. Bu yıl 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek maraton, yine 21 kilometrelik Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak.

Uluslararası Konya Yarı Maratonu ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve kayıt formuna "konyayarimaraton.com" adresinden ulaşılabilecek.