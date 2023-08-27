Rize'de "14. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" düzenlendi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "14. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" gerçekleştirildi.

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İlçeye bağlı Tunca beldesinde Formulaz Derneği ile Red Bull tarafından Formula 1 yarışlarına atıfta bulunularak, "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla düzenlenen şenlik, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Kadınlarda 15, erkeklerde ise 45 kişinin yarıştığı organizasyonda, ilk olarak tahta arabaların yarışa uygun olup olmadıkları görevlilerce kontrol edildi. Yarışlar, 5'er kişiden oluşan gruplar halinde 1600 metrelik parkurda gerçekleştirildi.

Etkinlikte kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri de alındı. Pistin tehlikeli bölümlerinin kenarlarına saman balyaları konuldu. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar, olası kazalara karşı kask, kolluk ve dizlik taktı. Arabalarda metal aksam kullanılmasına izin verilmedi.

Yarışların yapıldığı parkurun kenarındaki "Dikkat tahta araba çıkabilir", "Uçuruma düşmek yasaktır", "Sollama yapmak yasaktır", "En keskin viraj 53 metre geride" yazılı tabelalar dikkati çekti.

Olası kazalardaki yaralanmalara müdahale edecek sağlık ve jandarma ekipleri de parkur çevresinde önlem aldı.

Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğunda patlama sesi çıkarmasıyla bilinen geleneksel yöntem Xaşattule ile verildi.

Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda, bazı tahta arabaların tekerleği kırıldı, bazıları ise devrildi.

Tekerleği kırılan tahta arabaları kullananlar yarışı bırakmak zorunda kaldı. Arabası kırılan kimi yarışmacılar ise araçları ellerine alıp koşarak yarışı tamamlamaya çalıştı.

Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

Yarışta kaza geçiren Mehmet Emin Dilsiz, arabasının bakımını iyi yapamadığı için ahşap aksamının kırıldığını, bundan dolayı yarışı tamamlayamadığını söyledi.

"Tahta araba kültürünü Tunca'dan tüm dünyaya yayıyoruz"

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, AA muhabirine, geleneksel hale gelen etkinliğe her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

Şenliğin, uluslararası boyuta taşındığını belirten Gül, "Tahta araba kültürünü Tunca'dan tüm dünyaya yayıyoruz. Bu yarışları düzenlerken kültürümüzden hiç vazgeçmiyoruz. Araçları tamamen uygun, kıl çorabı, kara lastiği olmayanları yarışa sokmuyoruz." dedi.

Gül, tahta araba yarışlarının kabuğuna sığmaz hale geldiğini kaydederek, "Yarışmanın yılda bir gün değil, 12 ay yapılması için Formulaz pisti düşünüyoruz. Tunca'ya gelen misafirlerimiz trafiğe kapalı alanda tahta arabalarla her gün buluşacaklar." diye konuştu.