BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  POLİTİKA

Milli Yol Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı yapıldı

Milli Yol Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı yapıldı

Milli Yol Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nda Remzi Çayır, genel başkan seçildi.

Abone ol

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezindeki kurultay, divan başkanlığının oluşturulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra bir konuşma yapan Çayır, Milli Yol Partisinin siyasetinin temelinde insanları hiçbir zaman aldatmamak olduğunu söyledi.

İktidara gelmeleri halinde adaleti sağlayacaklarını belirten Çayır, "Gelirsek kalkınmayı sağlayacağız, hayat pahalılığını sona erdireceğiz, liyakati kuracağız, hukuku üstün tutacağız." diye konuştu.

Siyasetin süreli hale gelmesiyle daha geniş bir tabana yayılacağını ve bu sayede problemlerin de azalacağını ifade eden Çayır, "İnsan, rengine, diline, konumuna, şehrine, coğrafyasına bakılmaksızın, insan doğduğu için şerefli, onurlu ve izzetli yaşamakla mükelleftir. Siyaset de bunun aracıdır. Bunun için yola çıktık. Bu uğurda önümüze ne gelirse başımız gözümüz üzerinedir." şeklinde konuştu.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde geçerli 217 delegenin tamamının oyunu alan Çayır, genel başkan seçildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Avrupa şampiyonu oldu
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Avrupa şampiyonu oldu
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Türk bayrağı soruşturması
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Türk bayrağı soruşturması
Türk savaş gemileri, KKTC limanlarını ziyaret edecek
Türk savaş gemileri, KKTC limanlarını ziyaret edecek
Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıtlar başladı
Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıtlar başladı
Rize'de "14. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" düzenlendi
Rize'de "14. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" düzenlendi
Antalya'da çıplak adam dehşet saçtı! Falez demirlerine tırmandı, polislere ecel teri döktürdü
Antalya'da çıplak adam dehşet saçtı! Falez demirlerine tırmandı, polislere ecel teri döktürdü
Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Düzce'de feci kaza! Otomobil ve ticari araç birbirine girdi: 1'i bebek 5 kişi yaralandı
Düzce'de feci kaza! Otomobil ve ticari araç birbirine girdi: 1'i bebek 5 kişi yaralandı
Büyük Taarruz'un 101. yılı! Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı!
Büyük Taarruz'un 101. yılı! Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı!
İBB Maltepe Meydan Projesi kapsamında 17 çam ağacını söktü!
İBB Maltepe Meydan Projesi kapsamında 17 çam ağacını söktü!
İçişleri Bakanı açıkladı: 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
İçişleri Bakanı açıkladı: 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu