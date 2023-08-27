Milli Yol Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı yapıldı

Milli Yol Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nda Remzi Çayır, genel başkan seçildi.

Abone ol

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezindeki kurultay, divan başkanlığının oluşturulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra bir konuşma yapan Çayır, Milli Yol Partisinin siyasetinin temelinde insanları hiçbir zaman aldatmamak olduğunu söyledi.

İktidara gelmeleri halinde adaleti sağlayacaklarını belirten Çayır, "Gelirsek kalkınmayı sağlayacağız, hayat pahalılığını sona erdireceğiz, liyakati kuracağız, hukuku üstün tutacağız." diye konuştu.

Siyasetin süreli hale gelmesiyle daha geniş bir tabana yayılacağını ve bu sayede problemlerin de azalacağını ifade eden Çayır, "İnsan, rengine, diline, konumuna, şehrine, coğrafyasına bakılmaksızın, insan doğduğu için şerefli, onurlu ve izzetli yaşamakla mükelleftir. Siyaset de bunun aracıdır. Bunun için yola çıktık. Bu uğurda önümüze ne gelirse başımız gözümüz üzerinedir." şeklinde konuştu.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde geçerli 217 delegenin tamamının oyunu alan Çayır, genel başkan seçildi.