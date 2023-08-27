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Ağrı’da evine yılan giren aile itfaiyeye sığındı!

Ağrı’da evine yılan giren aile itfaiyeye sığındı!

Ağrı’nın merkez Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde bir ailenin evine giren yılan, büyük paniğe sebep oldu.

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Dün öğle saatlerinde Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde oturan bir vatandaşın evine giren yılan, evdeki eşyaların arasına saklandı. Yılanı fark eden aile, korku içinde evden çıktı. Yılanın zehirli olup olmadığını bilmedikleri için çaresiz kalan aile, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucunda yılanı zarar vermeden yakaladı. Ekipler, yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı. İtfaiye ekipleri, bu tür durumlarda vatandaşların paniğe kapılmadan kendilerini aramalarını istedi.

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