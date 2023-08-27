BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  SPOR

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu

Milli sporcu İlke Özyüksel, İngiltere'de düzenlenen 2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nı 7. sırada bitirdi.

Abone ol

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Bath kentindeki şampiyonada bugün kadınlar finali yapıldı.

18 sporcunun yarıştığı finalde İtalyan sporcu Elena Micheli, 1429 puanla şampiyonluğa ulaştı. Bir diğer İtalyan pentatlet Alice Sotero 1420 puanla ikinci, İngiliz Kerenza Bryson ise 1419 puanla üçüncü oldu.

Alice Sotero ve Kerenza Bryson, elde ettikleri derecelerle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı. Elena Micheli, Paris 2024 kotasını Ankara'da yapılan Dünya Kupası finalinde elde etmişti.

Milli sporcu İlke Özyüksel ise finalde binicilik, eskrim, yüzme, koşu-atış etaplarını toplam 1400 puanla 7. sırada tamamladı.

2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın yapılacak karışık bayrak yarışının ardından son bulacak.

Bayrak yarışında İlke Özyüksel ve Buğra Ünal ikilisi Türkiye'yi temsil edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'de Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak Eş Genel Başkanlıklara seçildi
HDP'de Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak Eş Genel Başkanlıklara seçildi
Birleşmiş Milletler'den uluslararası topluma Gazze çağrısı!
Birleşmiş Milletler'den uluslararası topluma Gazze çağrısı!
Milli Yol Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı yapıldı
Milli Yol Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı yapıldı
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Avrupa şampiyonu oldu
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Avrupa şampiyonu oldu
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Türk bayrağı soruşturması
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Türk bayrağı soruşturması
Türk savaş gemileri, KKTC limanlarını ziyaret edecek
Türk savaş gemileri, KKTC limanlarını ziyaret edecek
Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıtlar başladı
Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıtlar başladı
Rize'de "14. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" düzenlendi
Rize'de "14. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" düzenlendi
Antalya'da çıplak adam dehşet saçtı! Falez demirlerine tırmandı, polislere ecel teri döktürdü
Antalya'da çıplak adam dehşet saçtı! Falez demirlerine tırmandı, polislere ecel teri döktürdü
Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Düzce'de feci kaza! Otomobil ve ticari araç birbirine girdi: 1'i bebek 5 kişi yaralandı
Düzce'de feci kaza! Otomobil ve ticari araç birbirine girdi: 1'i bebek 5 kişi yaralandı
Büyük Taarruz'un 101. yılı! Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı!
Büyük Taarruz'un 101. yılı! Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı!