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Yüzme hakemi İznik Gölü'nde boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yüzme hakemi İznik Gölü'nde boğuldu

Bursa'da Türkiye’nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde 1 hafta içinde 3 kişi boğuldu. Geçtiğimiz günlerde 8 ve 80 yaşında olan iki kişinin boğulmasının ardından Türkiye Yelken Federasyonuna bağlı yüzme hakeminin de cansız bedenine ulaşıldı.

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Bursa İznik Gölü'nde geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen Yusuf Akdeniz (8), ertesi gün yine serinlemek için göle giren 80 yaşındaki Ahmet Kavas boğuldu.

Dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonrası cesetleri bulunan iki kişiden sonra bu kez de Yüzme hakemi Feridun Ulu (60) arkadaşlarının da bulunduğu tekneden İznik Gölü'ne girdi.

Fakat bir süre sonra kendisinden haber alamayan arkadaşları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede bot ile arama kurtarma çalışması başlatan jandarma ekipleri 24 saat sonra Ulu’nun cansız bedenine ulaştı.

Dünden beri aramalarını aralıksız sürdüren İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekibi, SONAR cihazından kayıp adamın cansız bedenini tespit etti. Deniz polisi cesedi gölden çıkardı. İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Ulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

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