İzmir’de süpermarket soygununda 1 kişi tutuklandı!

İzmir’in Bornova ilçesinde süpermarket soygunu olayında kar maskeli 2 şahıstan biri tutuklanırken, yanındaki soyguncu tarafından yanlışlıkla ayağından vurulan şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Bornova ilçesindeki bir süpermarkette meydana gelmişti. Birisinin elinde tüfek olan 2 kar maskeli şüpheli, içeride müşteriler varken girdikleri süpermarkette silah zoruyla soygun gerçekleştirmişti.

Şahıslardan biri kasadaki market çalışanına tüfeği doğrulturken, diğer şüpheli ise yanındaki çantaya kasadan aldığı paraları doldurmuştu. Müşteriler varken gerçekleşen soygun anları ise anbean güvenlik kamerasına yansımıştı.

Şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri hastanede tedavi altında

Kasadan aldıkları 11 bin TL ile yaya olarak kaçarken şüphelilerden elinde tüfek olan şahıs, yanlışlıkla yanındaki diğer soyguncuyu ayağından vurmuş, ardından taksiyle kaçmaya çalışan şüpheliler Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus ekiplerince suç aleti tüfek ve çaldıkları paralar ile birlikte yakalanmıştı. Şüphelilerden Y.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yaralı diğer şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.