Türk savaş gemileri, KKTC limanlarını ziyaret edecek

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türk savaş gemileri KKTC'nin Gazimağusa ve Girne Limanı'nı ziyaret edeceği duyuruldu.Abone ol
Türk savaş gemilerinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) limanlarına ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (GKK) yapılan yazılı açıklamada, TCG Bandırma korvetinin Gazimağusa, TCG Bartın korvetinin de Girne Limanı'nı ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, "30 Ağustos 2023 tarihinde 10.00-17.00 saatlerinde TCG Bandırma (F-502) korveti Gazimağusa Limanı'nda, TCG Bartın (F-504) korveti ise Girne Limanı açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.