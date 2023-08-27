Kastamonu'da ölümün eşiğinden dönüldü! Cip önce otomobil ile römorka çarptı, sonra istinat duvarını yıktı

Kastamonu'da kontrolden çıkan çip Cip önce otomobil ile römorka çarptı, sonra istinat duvarını yıktı. Meydana gelen kazada cipin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Narin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 34 ACJ 043 plakalı Audi marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde bulunan otomobil ile römorka çarptı.

Çarptığı römorku sürükleyen cip, istinat duvarını yıktı. Kazada cip sürücüsü H.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.A., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan cip çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.