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Kastamonu'da evden hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı!

Kastamonu'da evden hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde girdiği evden çok miktarda para ve ziynet eşyası çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde girdiği evden çok miktarda para ve ziynet eşyası çalan şahıs kayıplara karıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatan Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Taşköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından şüpheli şahıs çaldığı para ve ziynet eşyaları ile yakalandı.

Şahsın üzerinde ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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