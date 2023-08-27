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Galatasaray - Molde maçının hakemi açıklandı

Galatasaray - Molde maçının hakemi açıklandı

Galatasaray, 29 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında Molde'yi ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmada düdük, Polonyalı hakem Szymon Marciniak tarafından çalınacak.

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Galasaray ile Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında 29 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek. 

Galatasaray, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

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