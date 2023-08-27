Kredi ve Yurtlar Kurumu yeni yurt ücretlerini açıkladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının 2023-24 öğretim yılı için belirlenen ücretleri, yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte duyuruldu. İşte yeni devlet yurdu ücretleri....

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Yurt ücretleri, odanın büyüklüğü, içerdiği kişi sayısı, tuvalet ve banyo gibi özelliklere göre ayrı birimlere ayrılıyor. Peki, bu yıl KYK yurt ücretleri ne durumda? İşte merak edilen cevaplar...

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, farklı şehirlere yerleşen öğrenciler yeni bir yurt arayışına giriştiler. Yeni öğretim yılına kısa bir süre kala, yurt fiyatları sonunda belli oldu.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, 855 TL depozito

Tip 2 ücreti aylık 405 lira, bin 20 TL depozito

Tip 3 ücreti aylık 405 lira, bin 20 TL depozito

Tip 4 ücreti aylık 480 lira, bin 110 TL depozito

Tip 5 ücreti aylık 510 lira, bin 200 TL depozito

Tip 6 ücreti aylık 570 lira, bin 365 TL depozito

KYK yurt tipleri nasıl sınıflandırılır?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. KYK Yurdunda ilk kayıt ücreti nedir?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

Kayıt ücreti yatırıldıktan sonra ne yapılmalı?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.