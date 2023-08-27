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Donald Trump'ın sabıka fotoğrafına bağış yağdı!

Donald Trump'ın sabıka fotoğrafına bağış yağdı!

ABD'nin tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski başkanı olan Donald Trump'ın, o tarihten itibaren yani 24 Ağustos'tan bu yana 7,1 milyon dolar kazanç elde ettiği duyuruldu.

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Geçtiğimiz Perşembe günü, seçim sonuçlarına müdahale davasıyla ilgili olarak teslim olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, resmi prosedürler sırasında çekilen sabıka fotoğrafı, ABD gündeminin odak noktası olmaya devam ediyor.

Fotoğraf hem Trump yanlıları hem de Trump karşıtları tarafından tişört, fincan, şapka, poster ve bayrakların üzerine yapıştırılarak internet üzerinde bağımsız satıcılar tarafından kısa süre içinde satılmaya başladı. Trump’ın kampanya ekibi ve muhafazakâr seçmenler satışları Seçim bağışlarında kullanmak için gerçekleştirirken, ürünlerde “Asla teslim olma”, “Trump’a özgürlük” gibi ifadeler kullanılıyor. Öte yandan Trump’ın sabıka fotoğrafının yer aldığı ürünlere demokratların yorumlarında ise eski Başkan’ı tiye alan ifadeler bulunuyor. Georgia’nın Atlanta kentinde, “eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi” davasında Trump’a 13 yeni suçlama isnat edilmiş, Trump’ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows’un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

7,1 milyon dolar bağış topladı

The Hill gazetesine göre, sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından Trump’ın 2024 seçim kampanyasındaki bağış miktarı açıklandı.

Trump, aday adaylığı için 24 Ağustos'tan bu yana 7,1 milyon dolar bağış topladı.

Öte yandan Georgia'daki iddianamenin açıklanmasının üzerinden geçen 3 haftada Trump'ın kampanyasına 20 milyon dolar bağış yapıldı.

Sosyal medyadan seslenen Trump ilk paylaşımında, "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer almıştı.v

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