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Üvey çocuğunu öldüren anneye verilen ceza tartışma yarattı

Üvey çocuğunu öldüren anneye verilen ceza tartışma yarattı

Irak'ta üvey çocuğuna işkence yaparak ölümüne neden olan annenin aldığı 15 yıllık hapis cezası, ülkede geniş çaplı tartışmalara sebep oldu.

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Irak'ta 7 yaşındaki çocuğun işkenceyle öldürülmesinden suçlu bulunan üvey anne için verilen 15 yıl hapis cezası, kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı.

Bağdat'ın başkent olduğu Haziran ayında, Azra el-Cenabi adlı bir kadının, evde 7 yaşındaki üvey oğlu Musa'ya çeşitli işkenceler uygulayarak onun ölümüne sebep olduğu açığa çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Suçla Mücadele Müdürlüğü, çocuğun ölümüne neden olan üvey annenin, işkence yaptığına dair itiraflarını içeren bir video yayınladı.

Üvey anne, sorgusunda, Musa'ya zorla tuz yedirdiğini, çeşitli yaralayıcı aletlerle işkence yaptığını ve evde günlerce uyguladığı işkenceler sonucu çocuğun öldüğünü anlattı.

Bu itiraflar ülkede özellikle sosyal medyada büyük tepki toplarken mahkeme söz konusu kadın için 15 yıl hapis cezası verdi.

Mahkemenin verdiği bu karar ülkede tartışmalara neden oldu.

Verilen ceza yetersiz bulunurken bazı sosyal medya kullanıcıları Azra el-Cenabi’nin idam edilmesi gerektiğini savundu.

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