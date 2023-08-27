Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yanıtı: Günü geldiğinde bakılır

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği iki isim Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilmesi durumunda destek verip vermeyeceği merak konusu oldu. Akşener, bu konuda "Günü geldiğinde bakılır" şeklinde ifade kullandı. "İstanbul kaybedilirse fatura İYİ Parti'ye çıkar mı?" sorusuna ise Akşener, "Çıksın kardeşim. İstanbul'da birinci turda 13 bin 500 fark var, bakın bakalım kimlerin oyu o fazlalık" şeklinde cevapladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği iki isim Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş için "Paçalarından tutup, aşağı çekenlere engel olamadım. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için özür dilerim." dedi. Meral Akşener'in seçimler öncesi İmamoğlu ve Yavaş isteğinin hala geçerli olup olmadığı merak edilirken, konuyla ilgili Akşener'den ilgili soruya yanıt geldi.

Afyonkarahisar'daki açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri, "Günü geldiğinde bakılır" dedi. "İstanbul kaybedilirse fatura İYİ Parti'ye çıkar mı?" sorusuna da dikkat çeken cevap verdi. "Çıksın kardeşim. İYİ Parti bugün olmasaydı ne olurdu? AK Parti kaç milletvekili ile girecekti 2018’de Meclis'e? İYİ Parti seçime girmemiş olsaydı İstanbul olacak mıydı? İstanbul'da birinci turda 13 bin 500 fark var, bakın bakalım kimlerin oyu o fazlalık" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre İYİ Partili kurmaylar, CHP'nin Ankara'da Yavaş'ı, İstanbul'da da İmamoğlu'nu aday göstermesi durumunda İYİ Parti'nin onları desteklemeyeceğini belirtiyor.

Akşener CHP'den İzmir'i mi istiyor?

Bir yandan da Akşener'in İzmir'i istiyor iddiası gündemde. Akşener, "Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ne de başka bir liderle en küçük bir konuşma yapmadım" cevabını verdi. "İttifak işi gerçekten Türkiye'yi uçuruma götürüyor" dedi.

Akşener'den gizli protokol çıkışı

İYİ Parti lideri ayrıca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gizli protokol imzalamasına ilişkin kendisine sorulup sorulmaması ile ilgili ise "Benim için fark etmez. Sorulsa ne olur sorulmasa ne olur" dedi.

Akşener: Masaya Babacan'ı davet eden Kılıçdaroğlu

Akşener, Ali Babacan'ın "Biz kimseden bir talepte bulunmadık, bizden talepte bulunuldu" sözlerine de hak verdi. "O masaya Babacan'ı davet eden Sayın Kılıçdaroğlu" dedi.