YKS ek tercih ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrenci, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapmıştı. Herhangi bir bölüme yerleşemeyen veya tercih yapmayan öğrenciler için ek tercih imkanı bulunuyor. Peki ek tercihler ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

Abone ol

Yerleştirme sonuçları açıklandı, sıra kazanılan üniversitelere kayıt yaptırmaya geldi. Hiçbir programa yerleşemeyen öğrenciler için de kayıt dönemi bittikten sonra ek tercih dönemi başlayacak. Ancak uzmanların bazı uyarıları var. Herhangi bir bölüme yerleşen adaylar, ek tercih döneminden yararlanamayacak..

YKS ek tercih ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih için ÖSYM tarih bilgisi paylaşmadı ancak kontenjan sayısının belirlenmesi için üniversite kayıtlarının tamamlanması gerekecek, bu sebeple YKS ek tercihleri 1 Eylül 2023 tarihinden sonra başlayacak.

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, "Ön yerleştirmeler tamamlanacak, öğrenciler kayıtlarını yaptıracak. En geç 15 Eylül'e kadar da ek yerleştirmenin yapılacağını tahmin ediyoruz. Herhangi bir şekilde üniversiteye yerleşmiş olan yerleşti sonuç belgesini görmüş olan öğrenciler malesef başvuramayacak. Ben kazandım ama kaydımı yaptırmayacağım acaba ek yerleştirmeye başvurabilir miyim soruları geliyor, malesef başvuramaz. Bir öğrenci yerleşmişse kazandı belgesini aldıysa bu öğrenci ek yerleştirmeye başvuramayacak. Bu öğrencilere önerimiz kayıtlarını yaptırsınlar. O bölüme başlamasalar bile otursunlar sınava bir kere daha hazırlansınlar" uyarılarında bulundu.

Ek tercihler için önerilerinde bulunan Soğuk, "Öğrenciler ek yerleştirme yapacaklarında oradaki belirlenen taban puanının üstünde puana sahip olmak zorunda. Atıyorum 232 puanla kapattı oranın 232 puanla kapatmış olması orayı tercih edecek öğrencilerin 232'nin üzerinde puan almasını gerektiriyor. Eğer öğrencinin puanı 230 veya 229 ise taban puanının altında kaldığından listesinde buna yer veremiyor. 24 tercih hakları olacak bu tercih haklarının tamamını kullanmalarını öneriyoruz. Tercih listelerinde daha çok fazla kontejan kalan 10-15 kişilik mutlaka listelerinde bulundursunlar ki kazanma şanslarını artırsınlar." dedi.

Üniversite kayıtları 1 Eylül'e kadar sürecek. Sonraki günlerde de ek tercih dönemi başlayacak.