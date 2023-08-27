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Havada gerginlik! ABD sınıra yaklaştı, Rusya uzaklaştırdı

Havada gerginlik! ABD sınıra yaklaştı, Rusya uzaklaştırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde seyreden bir Amerikan insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından uzaklaştırıldığını duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde keşif görevi yapan ABD'ye ait MQ-9A Reaper model insansız hava aracının, Rusya sınırlarına yaklaştığı sırada tespit edildiğini açıkladı.

"U dönüşü yaptı"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinde Rus hava radar sistemleri tarafından Rusya sınırlarına yaklaşan bir insansız hava aracı tespit edildi. Bunun üzerine Rus Hava Kuvvetleri’ne ait SU-30 savaş uçağı kalkış yaptı. İHA’nın ABD’ye ait MQ-9A Reaper tipi keşif İHA’sı olduğu anlaşıldı. Rus savaş uçağının yaklaşmasıyla yabancı keşif İHA’sı Rusya Federasyonu sınırlarından ‘U’ dönüşü yaptı. Rus savaş uçağı güvenli bir şekilde hava üssüne dönerken, Rus sınırlarının ihlali önlendi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu müdahalenin uluslararası kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine vurgu yapılarak, "Rus savaş uçağının uçuşu, güvenlik önlemlerine uygun olarak tarafsız sular üzerinde hava sahası kullanımına yönelik uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildi." denildi.

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