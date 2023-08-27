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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi açıklandı! Yoğun gündem...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi açıklandı! Yoğun gündem...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-27 Ağustos tarihleri arasındaki haftalık çalışma takviminde yer alan etkinlikler, toplantılar ve açılışlar, sosyal medya platformları üzerinden paylaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-27 Ağustos'taki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar, toplantılar ve açılışlar sosyal medyadan paylaşıldı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ağustos Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ağustos Salı günü Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

23 Ağustos Çarşamba günü canlı bağlantıyla Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan, 24 Ağustos Perşembe günü ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu, AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak etti.

Erdoğan, 25 Ağustos Cuma günü Bitlis'te 75 kalem kamu yatırımı ile özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yaptı, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Cumartesi günü Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

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