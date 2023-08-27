Yunanistan'da bot kazası! 1 Türk feci şekilde can verdi

Yunanistan Milas'ta ikamet eden Rıfat Tansel Tugal, trajik bir olay sonucunda hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Tugal, Yunanistan'ın Mikonos adasına tatil için gittiği sırada bindiği botun kayalıklara çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Ali Sabancı ve ailesinin Yunanistan'da yaşadığı bot kazasının hemen ardından, Milas'ta yaşayan Rıfat Tansel Tugal da benzer şekilde Yunanistan'ın Mikonos adasında meydana gelen bir bot kazasında hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Tugal, tatil amacıyla gittiği bu adada bindiği botun kayalıklara çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Milas'ın Kısırlar Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Rıfat Tansel Tugal, tatil için Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitti.

Adada tatiline devam eden Tugal'ın bindiği bot, gece saatlerinde açıktaki tekneye giderken kayalıklara çarptı.

Olayda 2 çocuk babası Tugal hayatını kaybetti, botu kullanan 23 yaşındaki Türk vatandaşı, Mikonos Sağlık Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Hafif yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Tugal'ın cansız benedi, Bodrum'a getirildi.

Tugal'ın cenazesi sevenlerinin duaları ve gözyaşları eşliğinde Bahçeyaka Çamseki Mezarlığı'nda toprağa verildi.