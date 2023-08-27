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Ankara'da korkutan yangın! Zincir market kullanılamaz hale geldi

Ankara'da korkutan yangın! Zincir market kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir market zincirinin şubesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı, ancak yangının etkisiyle market kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Alacaatlı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir market zincirine ait şubesinde, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Alt katında lastik satış mağazası bulunan marketteki yangının büyüyerek çevreye sıçraması ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ve sağlık ekibiyle tanker ve köpük aracı da sevk edildi.

Yangın, Çankaya ve Gölbaşı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Marketin kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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