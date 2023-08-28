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Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na silahlı saldırı

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na silahlı saldırı

Fenerbahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçe lideri Cem Gölbaşı'na, Bağcılar’da bir sitenin girişinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

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Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı’na Bağcılar’da bir sitenin girişinde uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

İstanbul Bağcılar'daki bir sitenin girişinde Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırıla bulunulduğu belirtildi.

Fotospor'un haberine göre iki araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırının hedefinde ise Fenerbahçe’nin GFB tribün grubu lideri Cem Gölbaşı olduğu iddia edildi.

Gölbaşı'nın saldırıyı hafif şekilde atlattığı ancak yanında bulunan iki kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Cem Gölbaşı, geçen sene eylül ayında İstanbul Sarıyer’de de saldırıya uğramıştı.

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