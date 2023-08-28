Fatih Portakal Meral Akşener'i topa tuttu: Yazıklar olsun!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı seçimlerde aday gösteremediği için özür dilemesi ve muhalefete göndermelerde bulunması, Fatih Portakal'ı çıldırttı. Portakal sosyal medya hesabından, "Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağı gibi üste çıkmak bu olsa gerek" paylaşımında bulundu.

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İyi Parti lideri Meral Akşener, önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday gösteremediği için özür dilerken, muhalefete de göndermede bulunmuştu. Akşener, seçimlerin CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kaybedildiğini dile getirmişti.

Açıklamalarının ardından ise Akşener'e tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

Bunlardan biri de seçim sonuçları sonrası muhalefete sert eleştiriler getiren Fatih Portakal oldu.

"Bu başarısızlıkta sizin de payınız var"

Sosyal medya hesabından Meral Akşener'e tepki gösteren Portakal, Cumhurbaşkanlığı için özür dileyen İyi Parti liderine genel seçimlerde partisinin nasıl yüzde 10 bile alamadığını sordu.

Sözlerine devam eden Portakal, Akşener'in sorumluluk almayarak kurnazca davrandığını belirtti.

İyi Parti liderinin zeytinyağı gibi üste çıktığını da ifade eden Portakal, "Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor. Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağ gibi üste çıkmak bu olsa gerek" dedi.

'Seçmen iyi bir ders verecek'

Portakal ayrıca vatandaşların muhalif seçmene iyi bir ders vereceğini de söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal son olarak Akşener'e 'Yazıklar olsun' dedi.

"Meclis seçiminde nasıl yüzde 10’un altında kaldınız?"

Fatih Portakal'ın ifadeleri şu şekilde: