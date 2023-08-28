Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: CHP anketleri ne diyor? Tekrar kazanabilirler mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kendisine yönelik isim vermeden yaptığı suçlamalara yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu, “Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum” dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ıa da destek veren Kılıçdaroğlu, "Araştırmalar, belediye başkanlarımızın tekrar aday olmaları halinde daha fazla oy alacaklarını gösteriyor” dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kendisine yönelik isim vermeden yaptığı suçlamalara yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla milletvekillerine Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmamaları istendi. O yüzden, parti yöneticileri ve milletvekilleri bu konuda sessizliğini korudu. 2019’un ittifak üyeleri ve seçmenlerinin ortak başarısı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu 2024 yerel seçimlerine Cumhuriyet'e verdiği röportajda, şunları kaydetti:

Tüm belediyelerimiz oyunu artırdı

- Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum.

- 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirden belde belediyesine kadar kazanan neredeyse tüm adaylarımız desteklerini artırmış görünüyor. Yapılan araştırmalar, 2024 seçimlerinde aday olmaları halinde 2019’da aldıkları oydan daha fazla oy alacaklarını gösteriyor.

- Çünkü çalmadılar, çırpmadılar. Tek bir kuruşun hesabını dahi verdiler, kimseyi ötekileştirmediler. Kentte yaşayan herkese hizmet götürmeye çalıştılar. Sosyal yardımları, bir elin verdiğini diğer elin görmeyeceği şekilde hakkaniyetle dağıttılar.

CHP'yi seçtiği için pişman olan yok

- CHP’li bir belediye başkanını seçtiği için pişman olan neredeyse tek bir kent, ilçe, belde yok. Bu başarı adaylarımıza oy veren, bizimle ittifak kuran herkesin, her partinin başarısı

- 2024 yerel seçimlerinde bu başarıyı çoğaltarak sürdüreceğiz. Bundan şüphe duymuyorum. Balıkesir, Bursa, Manisa, Denizli, Zonguldak başta olmak üzere yeni illeri, büyükşehirleri kazanacağız.

Kızgınlıkları, küskünlükleri kronik hale getirmek

- Siyaset bir anlamda geçmişten ders çıkarıp geleceğe odaklanma işidir. Dolayısıyla yaşama küsmek, geleceği inşa etmekten vazgeçmek asla ve asla doğru değildir. Bizler en zor koşullarda bir otoriter yönetimin kuşatması altında seçimlere girdik.

- İftiraların, yalanların, devletin otoriter Saray yönetimine hizmet ettiği bir süreci yaşadık. Dolayısıyla günlük kızgınlıkları, küskünlükleri kronik hale getirmek, hele hele demokrasiyi savunanların otoriter bir yönetime sandığı teslim etmeleri düşünülemez.”