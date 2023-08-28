Son seçimleri bilen Optimar'dan yerel seçim anketi! Yüzde 70.5’i ezici bir çoğunlukla...
14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'dan yerel seçimlere ışık tutacak yeni anket sonuçları geldi. Mart 2024 seçimleri öncesi Meral Akşener'in başlattığı ittifak tartışmasına paralel olarak yerel seçimde partiler mi yoksa aday mı önemli? İşte cevabı...
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın Türkiye’nin Nabzı Araştırması'nın sonuçları çıktı. 10-17 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 314 kişi ile yüz yüze yapılan anketten MArt 2024'te yapılacak olan seçimler için sinyal verecek sonuçlar çıktı. İşte Abdulkadir Selvi'nin köşesine taşıdığı Optimar anketinden çarpıcı sonuçlar...
AK Parti'ye neden oy verdiniz?
Optimar seçmenlere 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’ye neden oy verdiklerini sormuş. Ankete katılanların yüzde 22.2’si başarılı hizmetleri için demiş. Siyasi görüşüme en yakın parti olduğu için diyenler yüzde 17.1’le ikinci sırada geliyor. AK Partili olduğum için diyenler yüzde 13.8, ekonomik sorunları çözeceğine inandığım için yanıtını verenler yüzde 9.7, liderinden dolayı diyenler yüzde 8.5 çıkıyor. Alternatif olmadığı için diyenler yüzde 8.3, ülke bekası için diyenlerin oranı ise yüzde 6.6. Ülke bekası için AK Parti’ye oy verdiğini söyleyen seçmen anketlerde yeni çıkıyor. Dini inancımdan dolayı diyen yüzde 3.7 ittifak için diyen ise yüzde 1.3 oranında.
CHP'ye neden oy verdiniz?
İlk sırada yüzde 31.4’le iktidarın değişmesi için diyenler var. CHP’li olduğum için karşılığını verenler yüzde 27.3 olurken, siyasi görüşüme en yakın parti diyenler yüzde 22.5’le üçüncü sırada geliyor. Ekonomik sorunları çözeceğine inandığım için yanıtını verenler yüzde 9.7 olurken ittifak için diyenler yüzde 1.8 çıkıyor. Altıncı sırada yüzde 1.5’le Atatürk’ün partisi olduğu için diyenler geliyor.
CHP'nin başına çık geçmeli?
Optimar, ankete katılanlara Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 23.6’sı İmamoğlu derken onu 19.2’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Özgür Özel 6.3’le üçüncü sırada yer alırken genç insanlar diyenler yüzde 5.4’le dördüncü sırada çıkıyor. Ayrı parti kurmasına rağmen Muharrem İnce’yi isteyenler 4.7 oranında. Onu yüzde 1.7’yle Tanju Özcan takip ediyor.