Son seçimleri bilen Optimar'dan yerel seçim anketi! Yüzde 70.5’i ezici bir çoğunlukla...

AK Parti'ye neden oy verdiniz?

Optimar seçmenlere 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’ye neden oy verdiklerini sormuş. Ankete katılanların yüzde 22.2’si başarılı hizmetleri için demiş. Siyasi görüşüme en yakın parti olduğu için diyenler yüzde 17.1’le ikinci sırada geliyor. AK Partili olduğum için diyenler yüzde 13.8, ekonomik sorunları çözeceğine inandığım için yanıtını verenler yüzde 9.7, liderinden dolayı diyenler yüzde 8.5 çıkıyor. Alternatif olmadığı için diyenler yüzde 8.3, ülke bekası için diyenlerin oranı ise yüzde 6.6. Ülke bekası için AK Parti’ye oy verdiğini söyleyen seçmen anketlerde yeni çıkıyor. Dini inancımdan dolayı diyen yüzde 3.7 ittifak için diyen ise yüzde 1.3 oranında.