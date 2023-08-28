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Eskişehir'de apartmanda patlama oldu! Bir kişi balkon camından uçtu

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın 4’üncü katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı kameralara yansırı. İşte o anlar...

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Olay Odunpazarı İlçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın 4’üncü katında henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden vatandaşın balkon camından aşağıya düştüğü belirlendi. Patlamanın etkisiyle çevredeki araçların camları kırılırken, patlamanın yaşandığı dairedeki eşyalar ise sokağa saçıldı. Olayla ilgili incelme başlatılırken, ekipler patlamanın sebebini araştırıyor.

Patlamanın etkisiyle çevredeki araçların camları kırılırken, patlamanın yaşandığı dairedeki eşyalar ise sokağa saçıldı. Patlamada hayatını kaybeden şahsın kimliğinin 34 yaşındaki Mustafa Erbay Özdil olduğu tespit edildi. Özdil'in, patlama sonucu 4. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştüğü belirlendi.

Polis olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği daire içinde ve sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar bölgedeki çalışmaları takip edip ekiplerden bilgi verdi. Patlamayla birlikte evden saçılan parçalar park halindeki 3 araca maddi hasar verdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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