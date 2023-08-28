HÜDA PAR'dan emekli maaş zammı tepkisi! 'Yılbaşını bekleyin, sizi rahatlatacağız' demek yetmez!

AK Parti'ye emekli maaş zamlarıyla ilgili Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR'dan da tepki geldi. Emeklilere seyyanen zam isteyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, zam için yılbaşının işaret edilmesine de karşı çıktı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici'nin ardından Zekeriya Yapıcıoğlu da AK Parti ekonomi politikaları hakkında konuştu, emekliler için seyyanen zam istedi. HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Yapıcıoğlu, partisinin Kızıltepe ilçesindeki 4’üncü olağan kongresine katıldı.

Emeklilerin takati kalmadı!

Yapıcıoğlu kongrede, "Emeklilere 'yılbaşını bekleyin, yılbaşında sizleri rahatlatacağız' demeniz yetmez. Emeklinin yılbaşına kadar bekleyecek takati kalmamıştır. Mutlaka yılbaşını beklemeden bir ara zam yapılmalı ve bizim önerimiz seyyanen her emeklinin aldığı maaşına 5 bin lira ilave yapılmalı" ifadelerini kullandı.