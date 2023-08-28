BIST 7.884
DOLAR 26,56
EURO 28,76
ALTIN 1.635,53
HABER /  POLİTİKA

HÜDA PAR'dan emekli maaş zammı tepkisi! 'Yılbaşını bekleyin, sizi rahatlatacağız' demek yetmez!

HÜDA PAR'dan emekli maaş zammı tepkisi! 'Yılbaşını bekleyin, sizi rahatlatacağız' demek yetmez!

AK Parti'ye emekli maaş zamlarıyla ilgili Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR'dan da tepki geldi. Emeklilere seyyanen zam isteyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, zam için yılbaşının işaret edilmesine de karşı çıktı.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici'nin ardından Zekeriya Yapıcıoğlu da AK Parti ekonomi politikaları hakkında konuştu, emekliler için seyyanen zam istedi. HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Yapıcıoğlu, partisinin Kızıltepe ilçesindeki 4’üncü olağan kongresine katıldı. 

Emeklilerin takati kalmadı!

Yapıcıoğlu kongrede, "Emeklilere 'yılbaşını bekleyin, yılbaşında sizleri rahatlatacağız' demeniz yetmez. Emeklinin yılbaşına kadar bekleyecek takati kalmamıştır. Mutlaka yılbaşını beklemeden bir ara zam yapılmalı ve bizim önerimiz seyyanen her emeklinin aldığı maaşına 5 bin lira ilave yapılmalı" ifadelerini kullandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son seçimleri bilen Optimar'dan yerel seçim anketi! Yüzde 70.5’i ezici bir çoğunlukla...
Foto Galeri Son seçimleri bilen Optimar'dan yerel seçim anketi! Yüzde 70.5’i ezici bir çoğunlukla... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun ekibi, Meral Akşener'e cevap verdi: Siz ittifak yapmazsanız millet yapar
Ekrem İmamoğlu'nun ekibi, Meral Akşener'e cevap verdi: Siz ittifak yapmazsanız millet yapar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: CHP anketleri ne diyor? Tekrar kazanabilirler mi?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: CHP anketleri ne diyor? Tekrar kazanabilirler mi?
Eskişehir'de apartmanda patlama oldu! Bir kişi balkon camından uçtu
Eskişehir'de apartmanda patlama oldu! Bir kişi balkon camından uçtu
Melih Gökçek o görüntüleri paylaştı: Gel de gurur duyma!
Melih Gökçek o görüntüleri paylaştı: Gel de gurur duyma!
Fatih Portakal Meral Akşener'i topa tuttu: Yazıklar olsun!
Fatih Portakal Meral Akşener'i topa tuttu: Yazıklar olsun!
Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na silahlı saldırı
Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na silahlı saldırı
Ankara'da korkutan yangın! Zincir market kullanılamaz hale geldi
Ankara'da korkutan yangın! Zincir market kullanılamaz hale geldi
YKS ek tercih ne zaman yapılacak?
YKS ek tercih ne zaman yapılacak?
Yunanistan'da bot kazası! 1 Türk feci şekilde can verdi
Yunanistan'da bot kazası! 1 Türk feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi açıklandı! Yoğun gündem...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi açıklandı! Yoğun gündem...
Havada gerginlik! ABD sınıra yaklaştı, Rusya uzaklaştırdı
Havada gerginlik! ABD sınıra yaklaştı, Rusya uzaklaştırdı
Üvey çocuğunu öldüren anneye verilen ceza tartışma yarattı
Üvey çocuğunu öldüren anneye verilen ceza tartışma yarattı