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Evde karısıyla yasak aşkını bastı kurşun yağdırdı! Polise gidip teslim oldu

Evde karısıyla yasak aşkını bastı kurşun yağdırdı! Polise gidip teslim oldu

KIRIKAKLE'de yasak aşk cinayeti. Eve geldiğinde eşi ile sevgilisini basan İ.Y., Ahmet B.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Eşinin yasak aşkı ölürken, İ.Y., polise gidip teslim oldu.

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Kırıkkale'de akşam saatlerinde evine gelen koca, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tabanca ile öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1036'ncı sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y., eve geldiğinde, eşi H.Y.'yi Ahmet B. ile yakaladı. İ.Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet B.'ye ateş etti.

Komşular polisi aradı!

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polise gidip teslim oldu

Ahmet B.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. İ.Y., polise gidip teslim oldu. 

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