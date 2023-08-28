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Gupse Özay ile Barış Arduç minik kızlarıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi

Gupse Özay ile Barış Arduç minik kızlarıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi

Yazı Çeşme’de geçiren Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki gün minik kızları Jan Asya ile plajda görüntülendi. Ailenin deniz keyfine Engin Öztürk ve Öykü Karayel de eşlik etti.

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Yaz aylarını Çeşme’deki evlerinde geçiren Gupse Özay ve Barış Arduç, 9 Eylül’de 1 yaşına girecek olan minik kızları Jan Asya ile önceki gün deniz keyfi yaptı.

Aileye arkadaşları Engin Öztürk ve Öykü Karayel de eşlik etti.

Annesiyle babasının suyun içinde oyunlar oynattığı Jan Asya, sevimliliğiyle plajda ilgi odağı oldu. Barış Arduç minik kızıyla denizde oyunlar oynadı.

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