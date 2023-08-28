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Acı haber geldi! Pençe Kilit bölgesinde araziden düşen asker şehit oldu

Acı haber geldi! Pençe Kilit bölgesinde araziden düşen asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Bünyanin Barlık arazide kayıp düşerek şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 27 Ağustos 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Barlık için taziye mesajı yayımladı. Güler, “Kahraman silah arkadaşımız, 27 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

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