Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Bilge Yenigül kimdir?
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Fenerbahçe’nin yeni yıldız transferi Cengiz Ünder’in Marsilya’dan İstanbul’a gelmesinde yeni sevgilisi Bilge Yenigül’ün etkili olduğu iddia ediliyor.
Marsilya’nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’ye gelmesi büyük olay oldu.
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Hem Süper Lig’de hem de diğer kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzalamış ve 15 milyon Euro’luk bonservis karşılığında transfer etmişti.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, "Transferin altında yatan gerçek ise aşkmış meğer!" dedi ardından şöyle devam etti:
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Cengiz Ünder imza atarken hem bir yandan kariyerini düşünmüş hem de aşk hayatını...
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