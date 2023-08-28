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Ekrem İmamoğlu'ndan Sabancı çiftine geçmiş olsun ziyareti

Ekrem İmamoğlu'ndan Sabancı çiftine geçmiş olsun ziyareti

Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde zodyak botla kaza yapan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri İstanbul'da özel bir hastanede devam ediyor.

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Yunanistan'ın Leros Adaları'nda tatildeyken denizde zodyak botla kaza yapan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftine ziyaretler sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sabancı çiftinin yakınları ve sevenleri de gün içinde hastaneye gelerek Sabancı çiftini yalnız bırakmadı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ziyarete geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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