Twitch yayıncısı Yaren Çakar'dan rezil sözler! Okan Buruk'un oğluna hakaret etti, Galatasaray taraftarı ayaklandı

Yaren Çakar isimli bir Twitch yayıncısı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk’a canlı yayında hakaretler ederken, bu hakaretleri büyük tepkilere neden oldu. Çakar yaşanan bu olayın üzerine bir özür mesajı yayınladı. İşte detaylar...

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Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk gerek antrenmanlarda gerekse maçlarda babasının yanından bir an olsun ayrılmazken, takımın bir parçası olmuş durumda.

Taraftarın da çok sevdiği Ali Yiğit Buruk, Twitch üzerinden yayın yapan Yaren Çakar tarafından hakarete maruz kalırken, yaşanan bu olay bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Hayatımda görüp görebileceğim..."

Canlı yayın sırasında Ali Yiğit Buruk’un hayatında gördüğü en çirkin çocuk olduğunu söyleyen Yaren Çakar konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Okan Buruk’un oğlunu biliyorsunuz değil mi? Cüce a... k.... Okan Buruk’un oğlu hayatımda görüp görebileceğim en çirkin çocuk. Allah affetsin bir de saçını sarıya boyatmış.”

Yayın sırasında Ali Yiğit Buruk’a hakaret etmeye devam eden Yaren Çakar “Oğlum çirkine çirkin diyeceksin bu ayıp bir şey değil ki. Çocuk sevimli değil abi. 30 yaşında görünüyor çocuk.” ifadeleri ile sosyal medyada yoğun tepki gördü.

Tepkiler sponsorluğu iptal ettirdi

Galatasaray taraftarları ve diğer kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile Yaren Çakar’ın hakaretlerine tepki gösterdi. Çakar’a tepki gösteren kullanıcılar yayıncıya sponsor olan markaları sponsorluktan çekilmeye çağırdı. Yemeksepeti ise Yaren Çakar ile olan sponsorluk anlaşmalarını bitirdiklerini bir Galatasaray taraftar hesabına verdiği şu yanıtla açıkladı: “İlgili kişi ile iş birliğimizi an itibarıyla bitirmiş bulunmaktayız. Dikkatinize sunarız.”

Özür mesajı yayınladı

Ali Yiğit Buruk'a ettiği hakaretler yüzünden sosyal medyada binlerce kullanıcıdan tepki gören Yaren Çakar bir özür mesajı yayınladı. Çakar yayınladığı mesajda şunları söyledi: "Okan Buruk'un oğlu ile ilgili neden böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum. Mental olarak benim için kötü bir gündü ve ne söylediğimin farkına varamadım. Tamamen saçmalamışım. Ne benim ne bir başkasının bir çocuk veya bir insan üzerinden bu kadar kırıcı bir yorum yapmaya hakkı yok. Herkesten ve özellikle ilgili kişilerden özür dilerim."

Instagram hesabını kapattı

İnstagram'da @yyarencakar kullanıcı adıyla içerikler paylaşan Yaren Çakar, Galatasaray taraftarından gelen yoğun tepkiler sonrasında hesabını kapattı.