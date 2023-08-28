Yumurta üzerinde inanılmaz görüntü! Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Yaşadıklarıma inanamıyorum
MERSİN'de tavuk besleyen Cennet Gezer isimli bir kadın, akılalmaz bir iddiada bulundu. Gezer'in kümesten aldığı yumurtaların üzerindeki görüntü hem kendisini hem de görenleri şaşırttı.
Kösbucağı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Gezer, her zaman ki gibi kümesten yumurta almaya gittiğini, folluktan ilk yumurtayı aldığında, yumurtanın üzerinde kendi adının da baş harfi olan 'C' harfinin yazılı olduğunu ileri sürdü.
Gezer, ardından ikinci yumurtaya uzandığında, o yumurtada da soyadının ilk harfi olan 'G' harfinin yazılı olduğunu iddia etti.
Gezer, "Yaşadıklarıma inanamıyorum. Hemen komşularına koşup durumu anlattım. Meraklı komşuları 'G' yazılı yumurtayı biraz çatlatsa da o yaşadığım şaşkınlığı bir türlü üzerinden atamıyorum.
-Adımın yazılı olduğu yumurtaların sahibi olduğumu düşündüğüm kınalı adlı tavuğuna ise gözüm gibi bakıyorum" diye konuştu.