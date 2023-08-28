Yumurta üzerinde inanılmaz görüntü! Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Yaşadıklarıma inanamıyorum

Kösbucağı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Gezer, her zaman ki gibi kümesten yumurta almaya gittiğini, folluktan ilk yumurtayı aldığında, yumurtanın üzerinde kendi adının da baş harfi olan 'C' harfinin yazılı olduğunu ileri sürdü.