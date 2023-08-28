BIST 7.884
DOLAR 26,56
EURO 28,76
ALTIN 1.635,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum'da silahlı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı!

Erzurum'da silahlı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı!

Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Iğdır-Erzurum seferleri yapan 2 yolcu minibüsü firması çalışanları arasında müşteri taşıma sebebiyle Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çıkan tartışma, silahlı, satırlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 2 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü!
Denizli'de bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü!
Manisa'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Gören şok oldu inceleme başlatıldı! Kocasu Deresi’nde korkutan balık ölümleri
Gören şok oldu inceleme başlatıldı! Kocasu Deresi’nde korkutan balık ölümleri
İBB Genel Sekreteri'nden korkutan istanbul açıklaması: 200 bin yüksek riskli bina var!
İBB Genel Sekreteri'nden korkutan istanbul açıklaması: 200 bin yüksek riskli bina var!
Twitch yayıncısı Yaren Çakar'dan rezil sözler! Okan Buruk'un oğluna hakaret etti, Galatasaray taraftarı ayaklandı
Twitch yayıncısı Yaren Çakar'dan rezil sözler! Okan Buruk'un oğluna hakaret etti, Galatasaray taraftarı ayaklandı
Adana'da yaşlı çiftin tartışması korkunç bitti! Öldürdü, karakola gidip teslim oldu
Adana'da yaşlı çiftin tartışması korkunç bitti! Öldürdü, karakola gidip teslim oldu
Bursa'da esrarengiz ölüm! Genç kızın cesedi merdiven boşluğunda bulundu
Bursa'da esrarengiz ölüm! Genç kızın cesedi merdiven boşluğunda bulundu
Ekrem İmamoğlu'ndan Sabancı çiftine geçmiş olsun ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Sabancı çiftine geçmiş olsun ziyareti
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı! 'Kararlılıkla devam...'
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı! 'Kararlılıkla devam...'
Gupse Özay ile Barış Arduç minik kızlarıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi
Gupse Özay ile Barış Arduç minik kızlarıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi
Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı! Kendi adayıyla katılacak
Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı! Kendi adayıyla katılacak
Acı haber geldi! Pençe Kilit bölgesinde araziden düşen asker şehit oldu
Acı haber geldi! Pençe Kilit bölgesinde araziden düşen asker şehit oldu