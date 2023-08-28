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İBB Genel Sekreteri'nden korkutan istanbul açıklaması: 200 bin yüksek riskli bina var!

İBB Genel Sekreteri'nden korkutan istanbul açıklaması: 200 bin yüksek riskli bina var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İstanbul'daki yüksek riskli bina sayısını açıkladı. Gökçe, "İstanbul'da 1.2 milyon bina içerisinde 200 bin yüksek riskli bina bulunuyor" dedi.

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Olası İstanbul depreminde korkutan bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’den geldi. Gökçe, İstanbul'da 200 bin yüksek riskli bina olduğunu açıklayarak, “Konut sorununda temel önceliğimiz depremde yüksek risk taşıyan ve en dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşadığı alanları dönüştürmek” dedi.

"2002-2022 yılları arasında İstanbul'daki konut sayısı ve nüfus yaklaşık iki katına çıkarken TOKİ ve Emlak GYO eliyle yapılan sosyal konut oranı sadece yüzde 5!" diyen Gökçe'nin açıklaması şöyle:

"Dezavantajlı kesimler için barınma krizini büyütüyor"

"Bu durum orta sınıfın kiralama ya da satılık konuta erişim şansını azaltıyor, dezavantajlı kesimler için barınma krizini büyütüyor. Buna bir de yabancıya gayrimenkul satışı, kiralanması ve dış göçlerle gelen nüfusun da arz edilen sınırlı konut stoğuna talip olmasını eklediğimizde yurttaşlarımız riskli konutlarını boşaltacak kiralık ev bile bulamaz hale geliyorlar… Konut sorununda temel önceliğimiz ise kamu arazilerini lüks konut üretimi için imara açmak değil, depremde yüksek risk taşıyan ve en dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşadığı alanları dönüştürmek."

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