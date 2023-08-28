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Şam yönetimi: İsrail Halep'teki havalimanına hava saldırısı düzenledi!

Şam yönetimi: İsrail Halep'teki havalimanına hava saldırısı düzenledi!

Şam yönetimi, İsrail'in Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinde bulunan havalimanına hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

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Suriye'de Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, yerel saatle 04.30’da Lazkiye’nin batısından, Akdeniz üzerinden İsrail savaş uçakları tarafından Halep Havalimanı'na saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Haberde, "Saldırı, havalimanının pistinde hasara ve pistin hizmet dışı kalmasına neden oldu." ifadesi kullanıldı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Ancak İsrailli yetkililer, genellikle Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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