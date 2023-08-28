Fransa devlet okullarında çarşaf ve abaya yasağı! 4 Eylül'de başlıyor

Fransa’da devlet okullarında Müslüman kız öğrencilere yönelik bir karar alındı. Fransa’daki devlet okullarında özellikle Müslüman kızların tercih ettiği “çarşaf ve abaya” gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklandı.

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Fransa'daki devlet okullarında Müslüman kız öğrencilerin tercih ettiği 'çarşaf ve abaya' gibi tesettür kıyafetlerinin giyilmesinin yasaklanacağı açıklandı. Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, "Bir sınıfa adım attığınızda, ilk bakışta öğrencilerin hangi dine mensup olduğunu onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz” dedi. Yasak kararının 4 Eylül itibariyle uygulanacağı bildirildi.

Fransa devlet televizyonu TF1’e konuşan Eğitim Bakanı Gabriel Attal abaya yasağını, “Bir sınıfa adım attığınızda, ilk bakışta öğrencilerin hangi dine mensup olduğunu onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz”” diyerek savundu. Laiklik tanımına ilişkin de konuşan Attal, “Laiklik kişinin kendisini okul aracılığıyla kurtarma özgürlüğüdür” dedi. Attal, abaya için 'laikliğin sığınağı olması gereken okullar üzerinde cumhuriyetin direnişini test eden bir dini dışavurum' ifadesini kullandı.

Tartışma aylardır devam ediyordu

2004 yılında okullarda başörtüsü, 2010 yılında kamuya açık alanlarda peçe kullanımını yasaklayan Fransa, devlet okullarında dini sembollere yer verilmesini istemediğini belirtti. Bu tür yasak kararları için 'laiklik değerlerini koruma' gerekçesini öne süren ülkede başörtünün yanında Hristiyan semboller ve takılması da yasak.

Çarşaf ve abaya yasağı tartışmasının aylardır sürdüğü Fransa'da bazı siyasetçiler çoğunlukla yasağı savunurken, bazı siyasetçiler de Müslüman kadın ve çocukların haklarının çiğnendiği yönünde endişelerini dile getirdi.

Muhalefette yer alan Boyun Eğmeyen Fransa partisinden Clementine Autain, 'kıyafet polisliği' yapıldığı eleştirisini dile getirirken yasağın 'anayasaya aykırı' olduğunu savundu. Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa Müslüman Konseyi (CFCM) de kıyafetlerin tek başlarına dini semboller olmadığı şeklinde bir açıklama yaptı.

Yeni eğitim yılının başladığı 4 Eylül'den itibaren yasak uygulanacak.