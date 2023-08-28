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MXGP Dünya Motokros Şampiyonası’nda bu yıl 100’e yakın personel görev alacak

MXGP Dünya Motokros Şampiyonası’nda bu yıl 100’e yakın personel görev alacak

MXGP Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motofest'te bu yıl neredeyse tamamı gençlerden oluşan 100’e yakın personel istihdam edilirken, personellere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

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Bu yıl 5’nci gerçekleştirilecek olan MXGP Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motofest heyecanı başladı. Eylül ayında gerçekleştirilecek olan etkinliğinde hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Program çerçevesinde etkinlikte görev alacak ve geneli gençlerden oluşan personellere yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke’de katıldı. Toplantıda personellere etkinliklerin sorunsuz geçmesi için yapmaları gerekenler, uymaları gereken kuralları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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