Erdoğan imzaladı, tüm Jandarma Bölge Komutanlıkları kapandı! Gerekçe ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde imzaladığı Jandarma kararnamesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. 42 ilin jandarma komutanı değiştirilirken, Jandarma Bölge Komutanlıklarına atama yapılmadığı görüldü. Böylece, Türkiye genelindeki tüm Jandarma Bölge Komutanlıklarının kapatıldığı öğrenildi.

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Türkiye'de 14 bölgede faaliyet gösteren Jandarma Bölge Komutanlıkları’ndan 8'i 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrasında kapatılmıştı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz bölgesinde bulunan 6 Jandarma Bölge Komutanlığı’nın ise terörle mücadelede aktif görev aldığı için kapatılması ertelenmişti.

Faal durumdaki Diyarbakır, Şırnak, Tunceli, Erzurum, Adana ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlıkları’na da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanının imzaladığı kararname ile atama yapılmadı ve Türkiye'de Jandarma Bölge Komutanlıkları dönemi kapanmış oldu.

En kritik görevleri sahada yürütüyordu

PKK terör örgütüyle sahada aktif mücadele edilen Diyarbakır Bölge Komutanlığı, Şanlıurfa, Mardin ve Batman illerinden sorumluydu. Şırnak Bölge Komutanlığı da Hakkâri ve Van'ın bir kısmını içine alarak geniş bir sahada asayişi sağlamakla yükümlüydü. Tunceli ve Erzurum bölge komutanlıkları terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz'e açılım faaliyetlerini engellemek ve tıkama göreviyle teröristlerin bu bölgeye geçişlerini önlemekle görevliydi.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı da Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kırsalını içine alan Toros ve Amanos dağları, Nurhak, Engizek Dağlarındaki terörist faaliyetlerin engellenmesi görevini icra ediyordu. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı ise Gümüşhane, Ordu, Amasya ve Trabzon bölgelerinde PKK'lı teröristlerin Karadeniz açılımı adı altında bu bölgeye sızmalarının önünü kesmek için sahada aktif faaliyet yürütüyordu.

Gerekçe, terörle mücadeleden sonuç alınması

Bölge Komutanlıklarının kapatılmasında, PKK terör örgütüyle mücadelede etkili sonuç alınmasının sebep olduğu belirtildi. 2023 yılı itibariyle Türkiye sınırları içinde PKK'lı terörist sayısının 120'lerde olduğu ve bunların da ağırlıklı olarak Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Hakkâri kırsalında yer aldıkları kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi’nin tamamı ile Akdeniz kırsalını içine alan Amanos-Toros-Engizek-Nurhak dağlarında an itibariyle terörist kalmadığı, bu nedenle bölge komutanlıklarının ihtiyaç olmaktan çıktığı için kapatılmalarına karar verildiği bildirildi.

JÖH taburları da İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde olacak

Bölge Komutanlıklarında konuşlu bulunan PKK terör örgütüyle mücadelenin ana omurgasını oluşturan Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlıklarının da İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde görev alacakları bildirildi. Diyarbakır'daki Roketler, Şırnak'taki Meteler, Tunceli'deki Şahinler, Erzurum'daki Çelikler, Giresun'daki Doğanlar ve Adana'daki Korkutlar-Arslanlar adlı JÖH Taburlarının bundan böyle İl Jandarma'ya bağlı olacağı öğrenildi.

Yerleşkeler de il jandarma bünyesinde

6 ildeki bölge komutanlıklarının bulunduğu teknik takip yapılan, istihbarat faaliyeti yürütülen istihkâm ve muhaberelerin yoğun olduğu, İHA ve SİHA'ların izlendiği karargâh, kışla ve yerleşkelerin de İl Jandarma Komutanlığı ek hizmet binası olarak faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Deprem mesaileri nedeniyle emeklilikleri uzatıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında doğrudan bulundukları ilin valilerinin emir ve direktiflerine bağlanan Bölge Komutanlıklarının lağvedilmesi sonrasında açıkta kalan 6 Bölge Komutanı ise emekliye sevk edilmeyip farklı görevlere atandı.

Emekli edilmesi planlanan komutanların, 6 Şubat depreminde sahada aktif görev alıp büyük bir özveri ile çalıştıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayı ile emeklilik sürelerinin 1 yıl daha ertelendiği öğrenildi. Buna göre bölge komutanlıklarının kapatılmasıyla açıkta kalan Diyarbakır Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na, Şırnak Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’na, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na, Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na, Erzurum Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na atandı.