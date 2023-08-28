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Aydın'da kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu!

Aydın'da kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu!

AYDIN'ın DİDİM ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde 12 gün önce kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam dağlık alanda ölü bulundu.

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Didim’e bağlı Akköy Mahallesi'nde yıllardır bir sitede çalışarak emekli olan 2 çocuk babası 87 yaşındaki Alzheimer hastası Yılmaz Güneş, 12 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Güneş’in evine dönmemesi üzerine çocukları Jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Aile yakınları ile jandarma ekipleri Güneş’in bulunması için çalışma başlattı. Güneş’in en son Akköy sınırları içerisindeki zeytinliğine gittiği bilgisi üzerine bölgede çalışma gerçekleştirildi.

12 günün sonunda Akköy Mahallesi'nde avlanmak için dağda bulunan bir grup ise makilikler için bir ceset buldu. Cesedi bulanlar durumu Jandarma ekiplerine bildirirken, şahsın kayıp olan Yılmaz Güneş’e ait olduğu belirlendi.

Güneş’in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Adli Tıp’taki incelemenin ardından Güneş’in cenazesi Akköy Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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