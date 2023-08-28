Balıkçılar yeni sezona hazır! Hamsi bolluğu bekleniyor!

Balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak balık av sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz’de bu sezon hamsi bolluğu bekleniyor.

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15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarı ile sona erecek. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı’nda balıkçılar sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Tekneler onarılırken, ağ kesme ve örme işlemleri de tamamlandı. Sezonun açılmasına kısa bir süre kala tüm çalışmalarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül’ü bekliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçıların tüm hazırlıklarını tamamladığını ve sezonun açılmasını beklediklerini dile getirerek, “Dört gözle sezonun açılmasını bekliyoruz ama çokta umutlu değiliz. Bölgemizde palamut balığı çok az görünüyor. Diğer balıklarda biraz umut var. Limanımızdaki balıkçılarımızı çok fazla doyuracak şekilde değil. Bu sene buruk bir balıkçılık olacağa benziyor. Geleneksel kıyı balıkçıları için söylüyorum bunu. Gırgır balıkçılığı için ciddi anlamda hamsi olacağını görüyoruz, çinekop olacağını görüyoruz. Diğer kıyı balıklarında çok fazla çinekop ve lüfer dışında diğer balıkların olacağını düşünmüyoruz. Salyangoz avcılığına 1 Eylül itibarı ile kıyı balıkçıları devam edecekler. Şu anda hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Hava şartlarına bağlı bu bahsettiğim avcılıklar. Eğer hava şartları biraz daha iyi gidecek gibi olursa, ki salı gününden itibaren havaların biraz daha düzeleceğini tahmin ediyoruz. Yine çevre il ve ilçelere yetecek kadar bir balıkçılık olacaktır” ifadelerini kullandı.