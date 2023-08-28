BIST 7.923
DOLAR 26,56
EURO 28,73
ALTIN 1.634,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisalı çiftçi üzüm bağında 30 kiloluk karpuz yetiştirdi!

Manisalı çiftçi üzüm bağında 30 kiloluk karpuz yetiştirdi!

MANİSA'nın ALAŞEHİR ilçesinde yenice üzüm bağına karpuz diken üretici, her biri 30 kiloya yakın olan karpuzlar yetiştirdi. Çiftçi Ahmet Ölmez, tek başına kaldıramadığı karpuzların 30 kiloyu geçtikten sonra lezzetinden çatladığını söyledi.

Abone ol

Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi'nde üzüm üretimi yapan 65 yaşındaki çiftçi Ahmet Ölmez'in yenice üzüm bağının kenarına diktiği karpuzlar iriliği ile dikkat çekiyor. Kendisiyle aynı ismi taşıyan torunuyla karpuz bostanında karpuzları kaldırmaya çalışan Ahmet Ölmez oldukça zorlanırken, torunu ise karpuzları yerinden kıpırdatamadı.

"Özel bir bakım yapmadım"

Karpuzların bakımında bağını suladığı su ve gübre dışında bir şey kullanmadığını aktaran Ölmez. karpuzların bu kadar iri olmasının kendisini de şaşırttığını söyledi. Üzüm kelterine bir karpuzu anca sığdırabilen Ölmez, el tartısıyla tartamadığı karpuzları sabit kantarla ancak tartabildi.

Her biri 31 kilo ve üzerinde gelen karpuzların lezzetlerinin de çok iyi olduğunu anlatan Ölmez, "Karpuzlar çok ağır, tek başıma kaldıramıyorum. Yeni diktiğim üzüm bağının içine ektiğim karpuzların bu kadar büyük karpuz vereceğini hiç düşünmemiştim. Özel bir bakım yapmadım. Sadece üzüm bağına verdiğim su ve gübrelerle beslendi. Çok tatlı ve lezzetli. Ağırlığı 30 kiloyu geçince karpuzlar kendiliğinden çatlıyor. El kantarıyla tartmaya çalıştık ama kaldıramadık. 31 kiloyu geçti. Sabit kantarda tarttık, 31 kilo 460 gram geldi. Karpuzları gören vatandaşlar durup karpuzlara bakıyorlar" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu!
Aydın'da kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu!
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, dünya 5'incisi oldu!
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, dünya 5'incisi oldu!
Erdoğan imzaladı, tüm Jandarma Bölge Komutanlıkları kapandı! Gerekçe ne?
Erdoğan imzaladı, tüm Jandarma Bölge Komutanlıkları kapandı! Gerekçe ne?
Fransa devlet okullarında çarşaf ve abaya yasağı! 4 Eylül'de başlıyor
Fransa devlet okullarında çarşaf ve abaya yasağı! 4 Eylül'de başlıyor
Azil süreci için harekete geçildi! Biden görevinden alınacak mı?
Azil süreci için harekete geçildi! Biden görevinden alınacak mı?
Mersin'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!
Mersin'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!
MXGP Dünya Motokros Şampiyonası’nda bu yıl 100’e yakın personel görev alacak
MXGP Dünya Motokros Şampiyonası’nda bu yıl 100’e yakın personel görev alacak
İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimde 111 bin 718 lira ceza kesildi!
İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimde 111 bin 718 lira ceza kesildi!
Ön ödemeli sayaç tarımsal sulamada verimliliği artıracak!
Ön ödemeli sayaç tarımsal sulamada verimliliği artıracak!
Tacikistan’da şiddetli yağış: 13 kişi hayatını kaybetti!
Tacikistan’da şiddetli yağış: 13 kişi hayatını kaybetti!
Şam yönetimi: İsrail Halep'teki havalimanına hava saldırısı düzenledi!
Şam yönetimi: İsrail Halep'teki havalimanına hava saldırısı düzenledi!
Sıcak havada deniz ve havuzlarda enfeksiyon riski var!
Sıcak havada deniz ve havuzlarda enfeksiyon riski var!