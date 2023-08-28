Manisalı çiftçi üzüm bağında 30 kiloluk karpuz yetiştirdi!

MANİSA'nın ALAŞEHİR ilçesinde yenice üzüm bağına karpuz diken üretici, her biri 30 kiloya yakın olan karpuzlar yetiştirdi. Çiftçi Ahmet Ölmez, tek başına kaldıramadığı karpuzların 30 kiloyu geçtikten sonra lezzetinden çatladığını söyledi.

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Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi'nde üzüm üretimi yapan 65 yaşındaki çiftçi Ahmet Ölmez'in yenice üzüm bağının kenarına diktiği karpuzlar iriliği ile dikkat çekiyor. Kendisiyle aynı ismi taşıyan torunuyla karpuz bostanında karpuzları kaldırmaya çalışan Ahmet Ölmez oldukça zorlanırken, torunu ise karpuzları yerinden kıpırdatamadı.

"Özel bir bakım yapmadım"

Karpuzların bakımında bağını suladığı su ve gübre dışında bir şey kullanmadığını aktaran Ölmez. karpuzların bu kadar iri olmasının kendisini de şaşırttığını söyledi. Üzüm kelterine bir karpuzu anca sığdırabilen Ölmez, el tartısıyla tartamadığı karpuzları sabit kantarla ancak tartabildi.

Her biri 31 kilo ve üzerinde gelen karpuzların lezzetlerinin de çok iyi olduğunu anlatan Ölmez, "Karpuzlar çok ağır, tek başıma kaldıramıyorum. Yeni diktiğim üzüm bağının içine ektiğim karpuzların bu kadar büyük karpuz vereceğini hiç düşünmemiştim. Özel bir bakım yapmadım. Sadece üzüm bağına verdiğim su ve gübrelerle beslendi. Çok tatlı ve lezzetli. Ağırlığı 30 kiloyu geçince karpuzlar kendiliğinden çatlıyor. El kantarıyla tartmaya çalıştık ama kaldıramadık. 31 kiloyu geçti. Sabit kantarda tarttık, 31 kilo 460 gram geldi. Karpuzları gören vatandaşlar durup karpuzlara bakıyorlar" dedi.